Париж, , 20:28 — REGNUM Французский и аргентинский режиссёр Гаспар Ноэ раскитиковал проекты студии Marvel. Об этом пишет портал «‎Культуромания»‎ 16 мая.

Marvel Marvel Studios

«Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?», — заявил Ноэ. К слову, ранее картины Marvel подверглись критике Фрэнсиса Форда Копполы («‎Крёстный отец»‎) и Мартина Скорсезе («‎Славные парни»‎).

Напомним, что Гаспар Ноэ за свою карьеру снял 12 лент. Наиболее известной работой режиссёра является триллер «‎Необратимость»‎.

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