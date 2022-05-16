Париж, 16 мая 2022, 20:28 — REGNUM Французский и аргентинский режиссёр Гаспар Ноэ раскитиковал проекты студии Marvel. Об этом пишет портал «Культуромания» 16 мая.
«Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?», — заявил Ноэ. К слову, ранее картины Marvel подверглись критике Фрэнсиса Форда Копполы («Крёстный отец») и Мартина Скорсезе («Славные парни»).
Напомним, что Гаспар Ноэ за свою карьеру снял 12 лент. Наиболее известной работой режиссёра является триллер «Необратимость».
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