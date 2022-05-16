Гаспар Ноэ считает фильмы Marvel «тупыми»
Париж, 16 мая, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Французский и аргентинский режиссёр Гаспар Ноэ раскитиковал проекты студии Marvel. Об этом пишет портал «Культуромания» 16 мая.
Marvel Studios
Marvel
«Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?», — заявил Ноэ. К слову, ранее картины Marvel подверглись критике Фрэнсиса Форда Копполы («Крёстный отец») и Мартина Скорсезе («Славные парни»).
Напомним, что Гаспар Ноэ за свою карьеру снял 12 лент. Наиболее известной работой режиссёра является триллер «Необратимость».