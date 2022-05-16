Архангельск, 16 мая, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Приморском районе Архангельской области вспыхнул лесной пожар. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Donland.ru Лесной пожар

«Возгорание произошло на территории Архангельского лесничества, на острове Хопа, на площади 1 гектар. Угрозы ближайшему к нему населенному пункту — д. Чубола Приморского района нет. Пожар обнаружил лётчик-наблюдатель при проведении планового авиационного патрулирования», — написал глава региона.

Он также сообщил, что на место пожара выехала группа, в состав которой входят 6 сотрудников пожарно-химической станции. Специалисты рассчитывают ликвидировать пожар к 22 часам сегодня, 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году первый лесной пожар в Архангельской области произошел 11 мая в Северодвинском лесничестве. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем отдыхающих.