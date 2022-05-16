Нижний Новгород, , 20:09 — REGNUM Гражданина Великобритании задержали рядом с оборонно-промышленным заводом «Нител» в Нижнем Новгороде. Иностранец запустил квадрокоптер рядом с предприятием. Об этом сообщил телеграм-канал Ni Mash 16 мая.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

По данным авторов канала, 65-летний гражданин Великобритании имел при себе удостоверение корреспондента американского фотоагентства Polaris Images.

«Рано утром 16 мая охранники завода заметили подозрительного человека. Мужчина без разрешения запустил квадрокоптер рядом с предприятием. На место были вызваны сотрудники полиции. Мужчину задержали».

В беседе с полицией, мужчина рассказал, что «в Англии он является известным новостным фотографом. Он побывал во многих странах и имеет большое количество наград, но все же его специализация — делать снимки в России».

«В настоящее время иностранец живет в Московской области. Он приехал в Нижний Новгород для работы над новым проектом. По его словам, о запрете на съемку он ничего не знал. В итоге мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей и отпустили», — пишет Ni Mash.

Справка ИА REGNUM: Завод «Нител» («Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина») специализируется на серийном выпуске современных радиолокационных систем и комплексов, осуществляет модернизацию, техническое обслуживание и поставку запасных частей для РЛС, которые составляют основу радиолокационных средств войск противовоздушной обороны РФ.