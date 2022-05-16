Архангельск, 16 мая, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Архангельске завершился отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Морев, сообщает пресс-служба мэрии.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Отопительный сезон считается законченным с 16 мая, а всем организациям необходимо приступить к подготовке подведомственных объектов к отопительному периоду 2022–2023 годов», — говорится в сообщении администрации областного центра.

По данным Севгидромета, температура воздуха в Архангельске составляет +11С. По нормативам централизованное отопление в областном центре отключают, если на протяжении пяти дней подряд средняя температура устанавливается на отметке не ниже +8 °C. При этом в Архангельске примерно неделю температура воздуха днем достигала 16-18 градусов тепла.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021-м отопительный сезон в Архангельске был завершен 13 мая, а годом ранее — только 30 мая.