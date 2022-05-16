16 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ситуация на Украине приведет к глубокому экономическому кризису.

Мирослава Романенко, , 20:26 — REGNUM Ситуация на Украине приведет к глубокому экономическому кризису. Об этом 16 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе.

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«Мы крайне озабочены последствиями для мировой экономики. Мы стоим перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия», — приводит слова дипломата ИА Красная Весна.

Заявление политика обсудили в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что экономика Запада страдает прежде всего из-за антироссийских санкций.

«При чём тут спецоперация вообще? Всё ваши шизоидные санкции виноваты», — отметил Андрей К.

«Ну так, видимо, нужно ещё больше туда оружия подкинуть и ещё санкций против России ввести, может, тогда станет совсем пло… лучше, а, Джози?!..» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

«Не из-за боевых действий на Украине мировая экономика стоит на пороге глубокого кризиса, а по причине решений таких… как этот Боррель. Эту пургу может своим европейцам втискивать, но мы-то понимаем, что он делает. Если это рассмотреть на примере убийства, то это все равно что обвинять нож, а не убийцу», — написал Спиридон С.

«Мировой кризис из-за спецоперации на Украине. Спецоперация из-за оголтелой русофобии на Украине и подготовки ВСУ к нападению на Донбасс. Война на Донбассе из-за майдана, майдан был спроектирован и оплачен Западом, — в основном США. Итог — в мировом кризисе виноваты США», — пишет Евгений К.

«Не из-за спецоперации на Украине, а из-за вашего вмешательства в другие страны. Ведь говорили, что это вмешательство 2014 года ни к чему хорошему не приведет…» — добавил Стас К.

«А говорили, что наличие России в мире не имеет значения. А оно вона как по всем шандарахнуло. Всего 2–3 месяца, и все эти посыпались», — с сарказмом отметила Саянруж Ш.

«Какие проблемы? Мешают военные действия? Значит, надо их закончить. Не поставлять оружие хрен знает кому, а убедить Зеленского на условия России», — написал Геннадий И.

«Боррель, не сваливай с больной головы на здоровую!» — с сарказмом призвала Людмила Ш.

«Ой, да назвал бы вещи своими именами: просто аборигены не хотят больше продавать свои ресурсы за фантики (доллары и евро) и циферки на мониторах (как оказалось, это просто цифры, реальных денег там не было), а вот когда у господ попросили реальные деньги, все мы услышали «вселенский вой». Все это европейское «экономическое чудо» — это не дешевое, даже бесплатное сырье из России», — отреагировал Алексей Р.

«Из-за тупости европейских чиновников это происходит. И из-за непомерных амбиций американских…» — добавил Олег В.

«Я так понимаю, что Запад чистосердечно расписался в своём бессилии. И признал Россию сильной и важной страной в мировой экономике. Обалдеть, не встать. Уже открыто цитируют мысли людей. Перелом века», — с сарказмом написала Ева Т.

«Мировая экономика из-за глупости и непрофессионализма европейских правителей просто обречена на кризис и самоуничтожение. А мы можем только чуть подыграть», — подытожил Александр К.