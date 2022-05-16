Тюмень, 16 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Тюмени начали проводить благотворительные обеды для бездомных. Об этом сообщает пресс-служба центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие».

Дарья Антонова ИА REGNUM Обеды

Бездомных, малообеспеченных и малоимущих людей ждут по воскресеньям на территории центра на улице Коммунистической. Первый обед прошёл 15 мая. В меню были горячий суп, гречневая каша с тушёнкой и чаем. Накормили досыта 50 человек. Такие воскресные обеды станут традиционными и при хорошей погоде будут проходить на улице.

«Следующий благотворительный обед состоится 22 мая! Приглашаем всех нуждающихся! А также будем рады всем добровольцам! Приходите! Подопечные нуждаются в вашем внимании», — говорится в сообщении центра «Милосердие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров принял участие в благотворительной акции ОАЭ «Один миллиард обедов» по спасению мира от голода, пожертвовав 12 млн обедов.