Москва, , 20:01 — REGNUM Международная обстановка не вселяет оптимизма как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на юбилейной встрече лидеров государств-членов ОДКБ сегодня, 16 мая.

Садыр Жапаров Gov.kg

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Глава республики отметил, что угрозы безопасности и военно-политическая напряженность подобрались вплотную ко всем рубежам зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Наблюдаются попытки стороннего вмешательства во внутренние дела государств-членов ОДКБ. Так, в начале года нам пришлось купировать нежданный кризис безопасности в одном из государств-членов. Мы среагировали оперативно и действенно», — подчеркнул Жапаров.

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