Москва, , 20:28 — REGNUM Российский певец Родион Газманов прокомментировал отсутствие представителя России на конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Об этом сообщил портал «Актуальные новости» 16 мая.

Родион Газманов Алёна Сычева © ИА REGNUM

«Если честно, я считаю, что России и дружественным странам в принципе не нужно иметь с Евровидением никаких дел. Когда все карты краплёные, а крупье — жулик, в это казино лучше не возвращаться», — рассказал музыкант. Также Газманов отметил, что на популярном конкурсе «уже который год побеждает не тот, кто лучше поёт, а тот, у кого ярче манифест».

Напомним, что на «Евровидении-2022» победила украинская группа Kalush. Россия была отстранена от участия в конкурсе из-за проведения спецоперации на Украине.

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