Элиста, 16 мая, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Элисте в результате дорожной аварии с участие автобуса пострадали двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 16 мая.

ДТП

ДТП случилось примерно в 15:45 мск. В 8-м микрорайоне в районе дома № 52 столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и автомобиль Skoda. Предположительно, иномарка, за рулём которой находился 15-летний водитель, выехала на встречную полосу.

В результате столкновения пострадали два несовершеннолетних пассажира автобуса. Серьёзных травм удалось избежать.

По факту дорожной аварии проводится проверка.