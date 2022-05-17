Москва, , 09:00 — REGNUM Свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», получили ноутбуки. Это учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, северо-запада, центра и юга России. Как сообщает пресс-центр премии, ноутбуки переданы в учреждения Краснодарского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Челябинской, Сахалинской, Ульяновской, Свердловской, Московской, Амурской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ивановской, Вологодской, Курской, Тамбовской и Тульской областей, Татарии, Калмыкии и ХМАО-Югры.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова Пресс-служба Росприроднадзора

«Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии, — отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. — В этом году от таких учреждений мы уже приняли свыше 300 работ из более чем 70 детских домов. Хочу пожелать и дальше быть активными и продолжать участвовать в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений. Экология — дело каждого. Если мы вместе будем что-то менять, даже в элементарных поведенческих привычках, то чище и здоровее будет окружающий мир».

В число награжденных специальным призом вошла Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ученики которой представили на премию первого сезона свыше 20 работ. Воспитанница из энгельсского социально-реабилитационного центра «Семья» Полина Кузнецова сняла мультфильм об исчезающем краснокнижном тюльпане Биберштейна, призвав в своей работе беречь это растение, которое не только очень красиво, но и используется в фармацевтических целях. Воспитанники Новомосковского центра (Тульская область), в котором занимаются в основном дети с интеллектуальными нарушениями, а также с аутистическим спектром и с синдромом Дауна, представили на премию танцевальный экофлешмоб с призывом беречь природу.

Участники инклюзивного волонтерского отряда «ПроДобро. Ру» из «Няганского реабилитационного центра» (ХМАО), где занимаются дети с ДЦП, слабослышащие и слабовидящие ребята, представили на премию свою экоакцию по созданию кормушек для птиц. После этого они вместе с родителями установили изготовленные своими руками «птичьи столовые» на территории лесного массива. Команда «Дети лсобой планеты (дети инвалиды)» из Ступинского филиала Ассоциации родителей детей инвалидов Подмосковья (АРДИП) представила на премии видеоролик, в котором ребята обратили внимание на проблему исчезновения редких животных и растений.

«От лица компании «Хартия» хочется отметить, что награждение детей и учреждений в рамках премии «Экология — дело каждого» позволило еще раз убедиться в уникальности каждого ребенка, — заявил прокомментировал заместитель директора филиала «Подмосковный» ООО «Хартия» Андрей Пащенко. — Это талантливые дети, которые совсем по-взрослому относятся к окружающему миру. Проведённый сотрудниками компании «Хартия» урок экологической грамотности показал готовность детей откликаться на проблемы окружающего мира. Общение с руководителями учебных и образовательных учреждений показало их отношение к воспитанникам и ученикам как к родным детям. Важность продолжения добрых традиций, содействие при проведении премии, а также оказание спонсорской помощи и экологическое просвещение являются неотъемлемой частью жизни любого бизнес-сообщества. Необходимо помогать детям, чтобы они чувствовали нашу поддержку, чтобы их жизнь была ярче и интереснее, чтобы их мечты сбывались, и они были счастливы».

ООО «Хартия» предоставила гаджеты для детских домов и интернатов, отмеченных премией «Экология-дело каждого». В марте прошлого года премию учредил Росприроднадзор для популяризации экологической культуры среди детей и подростков и поощрения талантливой молодёжи. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысяч заявок со всех 85 регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист. В премии могут участвовать дети 6 лет и подростки 17 лет. Приём заявок проводится до 1 октября 2022 года. Подать её можно на сайте www. экологияделокаждого. рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. Генеральный партнёр премии — АНО «Центр «Арктические инициативы».