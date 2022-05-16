Будапешт, 16 мая, 2022, 19:50 — ИА Регнум. НАТО следует оставаться оборонительным союзом и не проводить за своими пределами наступательных операций, заявил 16 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает MTI.

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Напомнив, что НАТО — это оборонительный альянс, он призвал его руководство «не поддаваться искушению вести наступательные военные действия за пределами границ своих государств-членов».

Не следует превращать НАТО в военный альянс, считает глава венгерского правительства. При этом Венгрия не намерена рвать с альянсом, тем более в сложной ситуации с Украиной.