Москва, , 19:39 — REGNUM Непродолжительная беседа состоялась между российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 16 мая по окончании саммита ОДКБ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Лукашенко «договорились об отдельной полноформатной встрече в ближайшее время».

Напомним, 16 мая в Москве состоялся юбилейный саммит ОДКБ: он был приурочен к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ.

В саммите участвовали, кроме Путина и Лукашенко, главы Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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