Судак, Крым, , 19:38 — REGNUM На фестивале «Таврида. АРТ» пройдет финал состязания «Чемпион. АРТ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 мая в пресс-службе мероприятия.

Участники фестиваля «Таврида. АРТ» Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ»

Конкурс «Чемпион. АРТ», в котором определяют самый творческий регион России, пройдёт в два этапа. Сначала команды-представители субъектов РФ подадут заявки и пришлют видео-тизеры своих творческих номеров. Затем профессиональное жюри определит лидеров-финалистов, которые представят свои программы в очном этапе конкурса на площадке фестиваля «Таврида. АРТ».

Добавим, что среди обязательных требований для участия в конкурсе указаны инновационность, синтез не менее пяти направлений искусства, творчества, креативных индустрий, субкультур и спорта. В 2022 году команды будут готовить визитки на одну из тем: «Метафоры русской души», «Историзация» и «кАРТа России».

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль «Таврида. АРТ» в 2022 году пройдёт с 12 по 16 июля в Крыму. Конкурс «Чемпион. АРТ» проведут впервые — в дальнейшем организаторы планируют сделать его ежегодным.

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