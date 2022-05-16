16 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.

Мирослава Романенко, , 19:49 — REGNUM Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 15 мая говорится в заявлении правительства страны.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Втаскивают Европу в войну. А народ там еще в состоянии соображать, что происходит?» — задался вопросом Vs Zombi.

«Их предупредили, что за этим последует. Ну, флаг им в руки», — добавила Мила.

«Перекрыть финнам всё — газ, свет, нефть, дерево… совсем», — призвала Валентин Н.

«Финнам совсем скучно жить стало, наверное…» — отреагировала Alena S.

«Отключить им газ. У них на 87% газ наш. Электричество уже отключили за неуплату», — написала Римма.

«Дерьмократия по-европейски — даже народ не спрашивают, вступать в НАТО или нет», — отметил один из участников обсуждения.

«Ох, чухонцы, куда ж вы полезли, убогие?..» — задалась вопросом Алёна.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (фрагмент). 1475-1480

«У них пуп не развяжется выплачивать дань НАТО. Или людей обяжут налогами?» — недоумевает Tatiana.

«Логика. Россия, сочтя угрозу со стороны Украины, которая лезет в НАТО, и пытаясь остановить убийство русских на Донбассе, начала СВО. Финляндия, смотря на это со стороны, решает вступить в НАТО. Они просто логику изнасиловали», — отметил Артур К.

«Теперь для финнов наступили времена страха и переживаний», — добавил Z’Ork.

«Напрасно финны с мишкой ссорятся…» — пишет Tanya.

«Решили нас со всех сторон обложить», — задумалась Татьяна.

«Их предупреждали — они не поверили, ну тогда, как говорится, я дико извиняюсь», — отреагировала Надежда Ч.

«Это как сесть в автобус, который никуда так и не приедет», — с сарказмом прокомментировала новость Marina S.

«Приговор себе подпишут, если вступят. Их, как Украину, будут защищать до последнего финна», — написал один из участников обсуждения.

«Финны и шведы остались без ума, думать за них будет Америка!» — написал Андрей.

«Да мало ли кто что принял, НАТО должно еще дружно утвердить. Украина тоже принимала, и не раз, решение о вступлении в НАТО, а воз и ныне там», — отреагировала Елена.

«Обдерут как наших соседей — Украину и долго, лет 100, будут решать, брать или не брать», — смеется Olya O.

«Потом пусть не обижаются… Сами выбрали…» — пишет Ольга.

«Отлично работает агентура США, что даже финнов так раскачали… мастера, однако», — отметил RR.

«Англосаксы стараются как можно больше слабохарактерных идиотов привлечь в натовский лагерь смертников. Что же — это их выбор… Ну и не обижайтесь…» — подытожил Владимир П.

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