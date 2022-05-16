16 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 19:54 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис выразила соболезнования семьям жертв массовой стрельбы в Буффало, повторив позицию президента Джо Байдена, который заявил, что массовое убийство было совершено «на почве расовой ненависти».

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«Что нам ясно, так это то, что мы видим эпидемию ненависти на территории всей нашей страны, доказательством чему служат случаи насилия и нетолерантности. Мы должны открыто заявить об этом и осудить это. Мотивированные расизмом преступления или случаи жестокого экстремизма угрожают нам всем», — заявила Харрис.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили позицию Вашингтона под соответствующей публикацией The New York Times.

«Если у вас есть сомнения в том, что Соединенные Штаты — это фашистская империя, я прошу вас начать думать об этом немного серьезнее. Мы движемся по очень темному пути», — пишет @rhythmjones.

«Я думал, что все это должно было прекратиться при ней и Байдене? Оружейные законы — это не решение», — считает @manleypeyton14.

Камала Харрис Gage Skidmore

«Нет, решение. Массовая стрельба в Австралии в 1996 году — погибло 35 человек. Решение — массовый выкуп оружия и ужесточение законов о контроле за оружием. С тех пор массовых расстрелов не было», — отвечает @sixtyfourslices.

«Мы осуждаем такие ситуации на протяжении десятилетий. До тех пор, пока оружейное лобби будет иметь возможность покупать политиков, мощное оружие будет оставаться легкодоступным. И всегда найдутся люди, готовые применить насилие», — указывает @denham_bryan.

«Наши политики и СМИ на самом деле получают деньги за счет того, что наша страна разделена. Нужно понять, что тут дело не в расизме, а в борьбе людей из рабочего класса против властных структур», — пишет @RomainLister.

«Харрис трудно сказать, что это терроризм? Ах да, ведь подозреваемый не араб», — комментирует @23farouq.

«Как насчет того, чтобы что-то с этим сделать, например, запретить продажу оружия населению?» — задает риторический вопрос @PokemonBurner1.

«Не является ли контроль над оружием мерой, достойной рассмотрения для сдерживания этой эпидемии?» — прожолжает ряд риторических вопросов @basedwatandost.

«Примите жесткий закон об ограничении оборота оружия, пожалуйста», — призывает @banders_bob.

«Але, это не эпидемия, а просто часть американской жизни!» — воскицает @Luvlindaluku.

«Вы занимаетесь лечением симптомов, а не причин», — осуждает @theDaveUSA1.

«Осудить стрельбу недостаточно. Каждый президент делал это. Контроль за использованием оружия — вот в чем дело. Если Быйден этого не делает, он часть проблемы (и оружейного бизнеса)», — подчеркивает @LucrexLux.

Ранее Байден заявил: «мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остается пятном на душе Америки». По его словам, сейчас ведется расследование дела о стрельбе в штате Нью-Йорк как преступления, совершенного на почве ненависти. Министерство юстиции США, которое выполняет и функции генеральной прокуратуры, продолжает сбор информации о трагедии.

ИА REGNUM напоминает, 18 летний гражданин США, сторонник превосходства белой расы, 14 мая открыл огонь по посетителям супермаркета в городе Буффало. Погибли 10 человек, три человека получили тяжелые ранения. На винтовке нападавшего, помимо оскорбительного расистского названия чернокожих людей, было написано имя норвежского террориста и убийцы Андерса Брейвика.

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