Москва, 16 мая, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Примерно на четыре процента поднимутся в России с 1 июля тарифы на коммунальные услуги, сообщил 16 мая журналистам заместитель российского министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Kaluga-gov.ru Платёжка за коммунальные услуги

Напомним, что раз в год, 1 июля, в стране тарифы на коммунальные услуги изменяются, чиновник сказал, что они не поднимаются «выше установленных предельных индексов».

По словам министра, на 2022 год тарифы на услуги ЖКХ были утверждены распоряжением № 3073-р правительства (от 30 октября 2021 г.).

Алексей Ересько «В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%».

По каждому региону России ежегодно производится пересчёт индексов изменения платы граждан за услуги ЖКХ.

В конце года правительство утверждает их на будущий год. И уже на основе этого руководство регионов устанавливает, добавил Ересько, предельные индексы для муниципальных образований.