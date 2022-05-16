Челябинск, 16 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Челябинске к лету намерены открыть девять муниципальных пляжей. Об этом заявил на аппаратном совещании замглавы города Александр Астахов.

Цитата из х/ф «Весёлые ребята». Реж. Григорий Александров. 1934. СССР На пляже

Как пишет Накануне. Ru, они появятся на Шершневском водохранилище, Первом озере и озере Смолино. Возле каждого водоёма их будет по три.

Также власти не исключают, что купальный сезон откроют до 1 июня. Это будет зависеть от погоды.