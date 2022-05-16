В Челябинске к лету откроют девять муниципальных пляжей
Челябинск, 16 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Челябинске к лету намерены открыть девять муниципальных пляжей. Об этом заявил на аппаратном совещании замглавы города Александр Астахов.
Цитата из х/ф «Весёлые ребята». Реж. Григорий Александров. 1934. СССР
На пляже
Как пишет Накануне. Ru, они появятся на Шершневском водохранилище, Первом озере и озере Смолино. Возле каждого водоёма их будет по три.
Также власти не исключают, что купальный сезон откроют до 1 июня. Это будет зависеть от погоды.