Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Пентагону отправить в Сомали военный контингент из состава сил специальных операций для борьбы с местной террористической группировкой «Аш-Шабаб», сообщает 16 мая газета New York Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

Город в Сомали

По утверждению издания, в операции могут быть задействованы порядка 700 военнослужащих из спецподразделений США.

Ранее аналогичная военная операция в Сомали была свёрнута предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Байден подписал указ, дающий военным полномочия снова разместить сотни военнослужащих сил специальных операций на территории Сомали», — сообщает издание.

При этом отмечено, что также выдано разрешение на удары по лидерам сомалийской группировки «Аш-Шабаб», насчитывающей до 10 тыс. вооруженных боевиков и заявляющей о себе как об ответвлении террористической сети «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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