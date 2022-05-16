Буффало, США, , 19:29 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на недавнюю стрельбу в одном из супермаркетов в Буффало (США). Об этом 16 мая сообщило издание Complex.

Джастин Бибер Lou Stejskal

«‎Как мы знаем, в этом мире так много разногласий. Так много расовой несправедливости. Как мы с вами знаем, расизм — это зло, и оно дьявольское. Но то, что мы с тобой должны делать, мы должны изменить ситуацию к лучшему. Мы становимся теми людьми, которые продолжают вести беседы с нашими друзьями, нашей семьей и нашими близкими. Мы по-прежнему остаемся союзниками»‎, — заявил артист. Примечательно, что Бибер провёл в Буффало концерт через несколько часов после инцидента.

Напомним, что 14 мая 2022 года 18-летний Пэйтон Гендрон на почве расовой ненависти открыл стрельбу из оружия по посетителям супермаркета в Буффало. В результате стрельбы 10 человек скончались, ещё трое получили ранения.

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