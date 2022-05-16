Челябинск, , 19:03 — REGNUM В Челябинске к летнему сезону будет обновлена инфраструктура горсада им. Пушкина. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Челябинск (сс) Bastiat74

Работы по модернизации уже ведутся. На главной сцене заменили пол и установили около неё 70 новых скамеек. Также приведены в порядок опоры светильников и ограждения. К концу мая предстоит обновить детскую площадку МЧС и т.д.

Все работы проводятся на внебюджетные средства, добавили в мэрии. Это доходы учреждения, полученные от коммерческой деятельности.