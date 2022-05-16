Владивосток, 16 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Незаконный показ американских фильмов «Бэтмен» и «Соник 2» осуществляют в одном из кинотеатров Владивостока. Об этом сообщило информационное агенство PrimaMedia 16 мая.

Скриншот YouTube Кадр из «Бэтмена»

Как сообщает источник, расписание несанкционированных сеансов публиковалось в специальном Telegram-канале, а названия самих картин были изменены. Отмечается, что последний подобный показ был организован в кинотеатре 14 мая 2022 года.

Напомним, что релиз «Бэтмена» Мэтта Ривза должен был состояться в России 2 марта 2022 года, а выход «Соника 2» был намечен на 8 апреля 2022 года. Премьеры обоих фильмов были отменены из-за проведения спецоперации на Украине.