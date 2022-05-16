Липецк, , 18:55 — REGNUM В Липецке директор управляющей компании подозревается в невыплате зарплаты работникам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ветки с молодыми листочками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным следствия, с февраля по май 2022 года директор не выплатила заработную плату четверым работникам. Главный инженер, газосварщик, инженер-теплотехник и электрик управляющей компании не получили законные выплаты в общей сумме 131 тыс. рублей.

За защитой своих прав бывшие работники управляющей компании обратились в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат».

Устанавливаются все обстоятельства нарушения трудовых прав липчан. Директору УК грозит до трёх лет лишения свободы.