Екатеринбург, 16 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ушла из жизни заместитель начальника свердловского управления ФСИН Яна Волегова. Она умерла из-за тяжёлой болезни, сообщает пресс-служба ведомства.

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Женщине было 54 года. В 1990 году она окончила Свердловский государственный педагогический институт, в 1997–2007 годах служила в МВД России, а затем работала в уголовно-исполнительной системе.

Нынешний пост она занимала с января 2019 года. Имела ряд наград.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на рабочем месте скончался сотрудник полиции.