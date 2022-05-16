Ярославль, 16 мая 2022, 19:43 — REGNUM В Ярославскую область прибыли беженцы из Харьковской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев.
Всего приехало 100 человек. 29 из них — дети.
Не забыл упомянуть глава области и про беженцев, которые прибыли ранее из Донецкой области. Сейчас уже более 350 человек получили статус временного убежища. Многие перебрались из пунктов размещения в квартиры. Сейчас работу ищут 49 человек. Уже 7 трудоустроились и ещё 11 работают с документами для того, чтобы приступить к работе.
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