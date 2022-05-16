Ярославль, 16 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Ярославскую область прибыли беженцы из Харьковской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев.

t. me/evraevmikhail Беженцы из Харьковской области

Всего приехало 100 человек. 29 из них — дети.

«Людей разместили в «Сосновом бору» в Гаврилов-Ямском районе. Сейчас им нужно освоиться на новом месте и просто выдохнуть. Оставить прошлое в прошлом. Всю необходимую помощь с документами, соцвыплатами, работой, садами и школами окажем. В пункте временного размещения работают медики, психологи, специалисты Пенсионного фонда, миграционной службы», — сообщил Евраев в своём личном телеграм-канале

Не забыл упомянуть глава области и про беженцев, которые прибыли ранее из Донецкой области. Сейчас уже более 350 человек получили статус временного убежища. Многие перебрались из пунктов размещения в квартиры. Сейчас работу ищут 49 человек. Уже 7 трудоустроились и ещё 11 работают с документами для того, чтобы приступить к работе.