Киев, 16 мая, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования уже используют польские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun и ударные беспилотники Warmate, сообщил 16 мая министр обороны Украины Алексей Резников по итогам своей встречи с главой канцелярии премьера Польши Михаилом Дворчиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, поддержка, которую оказывает Польша Украине, чрезвычайна, а ПЗРК Piorun и ударные дроны Warmate «успешно уничтожают врага».

Заявление Резникова опубликовано на официальном сайте правительства Украины.

Напомним, ранее официальная Варшава сообщила о передаче украинским нацистам более 200 танков Т-72М1, переносных зенитно-ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок (САУ).