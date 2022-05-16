Казань, , 18:47 — REGNUM За время пандемии в Татарии по состоянию на 16 мая провели 6 336 593 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Данные об этом представлены республиканским управлением Роспотребнадзора.

В лаборатории

По официальной информации, в регионе только за минувший день на коронавирус провели 9032 тестирования. Охват исследованиями за последние семь дней составил 224,5 тестов на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировано 147 766 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 142 735 пациентов, скончался 1991 человек.

Читайте также: В Татарии за сутки с COVID-19 госпитализировали 24 человека