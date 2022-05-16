Москва, 16 мая, 2022, 18:49 — ИА Регнум. О прекращении своей деятельности в России с 1 июня 2022 года распространил 16 мая информацию такси-сервис Gett. Сервис действовал в 74 российских городах.

kinorom.com Такси

Сервис прекращает поддержку и обеспечение работы мобильного приложения для водителей из России, так что летом они уже не смогут получать заказы на поездки.

Добавим, что эти меры приняты компанией на фоне западных санкций, введённых в отношении России из-за спецоперации ВС РФ на Украине.