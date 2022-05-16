Тюмень, 16 мая, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В правительстве Тюменской области 16 мая 2022 года произошли кардинальные кадровые изменения. О них сообщает информационный центр правительства региона.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание правительства Тюменской области

Пост заместителя губернатора по внутренней политике Тюменской области в связи с переходом на новое место работы покинул Сергей Сарычев, который 17 лет отвечал в правительстве региона за взаимодействие с Тюменской областной думой, политическими партиями и правоохранительными органами, а также курировать работу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей, главного управления спецмероприятий Тюменской области. На должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике назначен Павел Белявский, возглавлявший департамент по общественным связям.

«Сергей Михайлович внёс огромный вклад в развитие общественно-политической системы и сохранение стабильности в нашем регионе. Могу сказать без преувеличения, его опыт и политическая мудрость были оценены всеми губернаторами, с которыми он работал. Уверен, что на новом месте работы мы продолжим сотрудничество и, самое главное, навсегда сохраним наши теплые дружеские отношения. Сергей Михайлович останется моим советником на общественных началах», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с 16 мая назначен Семён Тегенцев, который ранее возглавлял департамент городского хозяйства Тюмени.