Вашингтон, 16 мая, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Актриса Зара Питиан и её супруг Виктор Марке были заключены в тюрьму после жестокого обращения с девочкой-подростком. Об этом 16 мая сообщает The Sun.

Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США Магия

Суд признал пару виновной по 14 пунктам обвинения за сексуальное насилие над ребёнком. Питиан получила восемь лет тюремного заключения, а Марке — 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девушка обвинила Зару Питиан и Виктора Марке в растлении — по словам жертвы, ей было 13 лет, когда пара напоила её алкоголем и совершила сексуальное насилие. В период с 2005 и 2008 года Питиан и Марке неоднократно вступали с ней в половую связь, угрожая расправой в случае, если она кому-то расскажет о происходящем.

Напомним, что Зара Питиан исполняла эпизодические роли в нескольких фильмах. Самой известной картиной стала кинолента «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем.