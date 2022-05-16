Пенза, , 18:49 — REGNUM В Пензенской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетнему юбилею со дня образования пионерской организации. Об этом заявил первый заместитель регионального правительства Олег Ягов.

Советские пионеры в лагере «Артек» имени В.И. Ленина Александр Макаров

С его слов, в Пензенской области наметили более 200 приуроченных к этой дате мероприятий. Ключевыми из них станут — открытие на базе дома молодежи музейной экспозиции о зарождении и становлении пионерского движения на территории области. В Пензе в школе №58 проведут посвящение учащихся в отряд «Юные тимуровцы». Подобную тематическую акцию организуют и на улице Московской.

Лидеры и активисты пионерского движения 19 мая станут участниками праздничной программы, которая пройдет в киноконцертном зале «Пенза».

«В рамках концерта мы осветим историю пионерской организации в нашем регионе, начиная с 1917 года и по сегодняшний день. В том числе расскажем о работе таких объединений, как «Юнармия», «Российское движение школьников», волонтерское направление. Задачи и цели сегодняшних молодежных организаций во многом совпадают с теми, что ставились перед пионерией», — добавил Ягов.

Отмечается, что планируется прямая трансляция концерта в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая капсулу времени «Пионерам 2022» вскроют у стен Ростовского академического театра драмы имени Горького, где хранятся сразу несколько подобных капсул.

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