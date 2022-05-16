Москва, , 18:34 — REGNUM На Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам, отметил Володин.

«Ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто подрывает базовые принципы Конференции и использует ее для нападок на Россию», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом. Однако Парламентская конференция Балтийского моря прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан, подчеркнул он.

«Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», — констатировал спикер Госдумы.