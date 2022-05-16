София, , 18:35 — REGNUM Городской суд Софии отложил рассмотрение дела лидера националистической партии «Болгарский национальный союз» (БНС), бывшего кандидата в президенты Болгарии Бояна Станкова, известного под псевдонимом Расате. Об этом 16 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Согласно официальной информации, причиной переноса заседания стала неявка одного из ключевых свидетелей. Новое слушание назначено на 24 июня.

Станков-Расате обвиняется в организации нападения на ЛГБТ-центр в Софии 30 октября 2011 года, в результате чего ранения получили несколько человек, а также распространении идей экстремизма. Ранее Апелляционный суд Софии отпустил главу БНС под залог в размере пять тысяч левов (около €2,5 тыс.).

Политики неоднократно заявлял, что он не признает легитимность судебных органов Болгарии.

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