София, 16 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Городской суд Софии отложил рассмотрение дела лидера националистической партии «Болгарский национальный союз» (БНС), бывшего кандидата в президенты Болгарии Бояна Станкова, известного под псевдонимом Расате. Об этом 16 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия В суде

Согласно официальной информации, причиной переноса заседания стала неявка одного из ключевых свидетелей. Новое слушание назначено на 24 июня.

Станков-Расате обвиняется в организации нападения на ЛГБТ-центр в Софии 30 октября 2011 года, в результате чего ранения получили несколько человек, а также распространении идей экстремизма. Ранее Апелляционный суд Софии отпустил главу БНС под залог в размере пять тысяч левов (около €2,5 тыс.).

Политики неоднократно заявлял, что он не признает легитимность судебных органов Болгарии.