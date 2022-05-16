Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM В случае положительного решения Главного санитарного врача России Анны Поповой об отмене масочного режима в Санкт-Петербурге ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) будет носить рекомендательный характер. Об этом 16 мая заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Масочный режим Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отменить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним», — заявил Беглов, отмечая, что использование СИЗ оправданно при посещении людных мест.

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Напомним, что в Петербурге до 15 июня 2022 года продлены действующие антиковидные ограничения. Помимо соблюдения дистанции и использования СИЗ, действует ограничение на работу кальянных.

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