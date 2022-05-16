Париж, 16 мая, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Глава правительства Франции Жан Кастекс передал французскому президенту Эммануэлю Макрону своё прошение об уходе в отставку, сообщает 16 мая телеканал BFMTV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Жан Кастекс покинул Елисейский дворец после передачи прошения об отставке Эммануэлю Макрону», — указано в сообщении телеканала.

Ранее французские СМИ сообщили о намерении Кастекса подать прошение об отставке. Было отмечено, что свой пост он занимал до момента формирования нового правительства