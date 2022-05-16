Челябинск, 16 мая, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские изъяли почти 21 500 контрафактных пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Товар был обнаружен у 40-летнего местного жителя в одном из металлических боксов. По предварительным данным, стоимость продукции превысила два миллиона рублей.

Теперь за оборот нелегальной табачной продукции гражданину грозит шесть лет колонии. Возбуждено уголовное дело.