Оттава, 16 мая, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада надеется на быстрый процесс ратификации в случае подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО, сообщает 16 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Я надеюсь, что это можно будет сделать в течение нескольких недель», — сказала Жоли журналистам по прибытию в Берлин на переговоры с коллегами по НАТО.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Вашингтон до августа 2022 года может ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Также Макконнелл указал, что другие страны — члены НАТО могут одобрить заявку Швеции еще быстрее, и выразил уверенность в том, что эту заявку одобрят и американский Сенат, и Палата представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что власти страны готовы разрешить имеющиеся разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО.