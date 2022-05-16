Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) положительно оценил новую пластинку Кендрика Ламара под названием Mr. Morale & The Big Steppers. Об этом 16 мая пишет издание The Flow.

Eminem Скриншот YouTube

«‎Йоу, Dr. Dre, этот альбом Кендрика удивительный, черт возьми. Я лишен дара речи»‎, — прокомментировал релиз исполнитель. К слову, сам Ламар неоднократно признавался в том, что на старте карьеры ему импонировало творчество Eminem.

Напомним, что 13 мая 2022 года состоялась премьера нового альбома Кендрика Ламара под названием Mr. Morale & The Big Steppers. Пластинка стала первым проектом артиста за последние пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Кендрик Ламар анонсировал концертный тур в поддержку нового альбома