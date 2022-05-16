Брюссель, 16 мая 2022, 18:19 — REGNUM До конца текущего года уровень инфляции в Болгарии может составить 12%, что в целом нанесет существенный удар по болгарской экономике. Об этом 16 мая со ссылкой на отчет Европейской комиссии (ЕК) сообщает софийская газета «Факты».

Инфляция
Инфляция
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Как прогнозируют эксперты ЕК, потребительские цены в стране вырастут сразу на 11,9%, в то время как увеличение показателей ВВП Болгарии не превысит 3,7%. Ожидается, что неопределенность в сфере бизнеса негативно повлияет на частные инвестиции и приведет к срыву ряда крупных международных контрактов.

Выход из сложившейся ситуации аналитики видят в реализации масштабной государственной программы поддержки предпринимательства и привлечении дополнительных зарубежных инвестиций. При этом военные действия на Украине резко ограничит динамику болгарского экспорта.

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