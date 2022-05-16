Бишкек, , 18:18 — REGNUM Заявление министра цифрового развития Талантбека Иманова о том, что в департаменте регистрации населения Киргизии укоренилась «паспортная мафия», которая выдаёт тысячи поддельных документов, может негативно сказаться на репутации киргизских паспортов. Об этом сообщил замглавы МИД Азиз Мадмаров на заседании профильного парламентского комитета.

Паспорт Киргизии Sheremetievo-pulkov

«Если есть проблема, то Министерство цифрового развития должно работать над её решением», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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Также он отметил, что внешнеполитическое ведомство республики совместно с представителями генеральной прокуратуры сейчас проверяют законность использования государственными служащими дипломатических паспортов.

По словам Азиза Мадмарова, некоторые чиновники после ухода с должности не сдают дипломатический паспорт.

«Другие не передают его на хранение в кадровую службу после возвращения из командировок за рубеж», — констатировал заместитель министра иностранных дел Киргизии.

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