Казань, , 19:02 — REGNUM В столице Татарии на уловки телефонных мошенников попал 51-летний мужчина. Пострадавший лишился более 700 тыс. рублей, а затем обратился в полицию, сообщает МВД по РТ.

Нет денег

По словам заявителя, днем 13 мая ему позвонили с номера банка и представились сотрудником учреждения. Незнакомец поинтересовался наличием кредитов в их банке. Мужчина отрицал имеющиеся займы. Позже через мессенджер другой сотрудник заверил, что с банковской карты горожанина происходит списание денег, обезопасить их можно только переводом на другие реквизиты. Через мобильное приложение потерпевший перечислил 137 тыс. рублей. Затем мужчина направился в банк. В очереди он перевел еще 90 тыс. рублей. Далее мужчина оформил потребительский займ и несколько раз переводил деньги на «безопасные счета» мошенников. Общая сумма перечислений составила более 701 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, 6 мая 28-летняя жительница Казани по указаниям афериста оформила займ на 1,8 млн рублей, обналичила и несколькими переводами перечислила на продиктованный счет.

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