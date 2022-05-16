Бишкек, 16 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Правительство Киргизии создаёт государственное учреждение «Тундук», которое будет находиться в ведении Министерства цифрового развития. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Акылбек Жапаров сегодня, 16 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Новая госструктура, как отмечают в кабинете министров, учреждается в целях надлежащей и эффективной технической координации внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия, электронных услуг, а также выполнения стратегически важных технических задач в сфере цифровизации.

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Госучреждение станет оператором системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», госпортала электронных услуг, госсистемы электронных сообщений, единой системы идентификации, а также реестров инфраструктуры электронного управления и базовых информационных ресурсов.

Отмечается, что чиновникам, которые будут числиться в штате государственного учреждения «Тундук», назначили оклады в размере от 30 тысяч до 130 тысяч сомов (от 24 тысяч до 102 тысяч рублей) в месяц.

Также им будут доплачивать процентную надбавку за сложность, качество, результаты труда, проявление профессиональной инициативы, ненормированный рабочий день в размере 50% должностного оклада.

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