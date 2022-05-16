Будапешт, , 18:16 — REGNUM Угрозой для Венгрии назвал премьер-министр этой страны Виктор Орбан нестабильность Украины и все её последствия, сообщает 16 мая MTI.

Виктор Орбан (сс) European People's Party

Виктор Орбан «Перед нашими глазами разворачивается картина десятилетия войны».

Глава венгерского правительства добавил, что антироссийские санкции, введённые на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, вредят всей мировой экономике, ведь они выливаются в энергетический кризис, в свою очередь, ведущий к инфляции на европейском пространстве.

Призвав стороны конфликта на Украине к скорейшему выходу из сложившейся ситуации, Орбан сказал, что власти Венгрии будут работать на обеспечение безопасности жителей страны.

Это скажется в частности в том, что венгерская сторона не станет выполнять требований Брюсселя, которые бы противоречили политическим и экономическим интересами Будапешта. Хотя выходить из ЕС страна не намерена.

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