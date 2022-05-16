Орбан заявил, что ситуация на Украине опасна для Венгрии
Будапешт, 16 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Угрозой для Венгрии назвал премьер-министр этой страны Виктор Орбан нестабильность Украины и все её последствия, сообщает 16 мая MTI.
Глава венгерского правительства добавил, что антироссийские санкции, введённые на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, вредят всей мировой экономике, ведь они выливаются в энергетический кризис, в свою очередь, ведущий к инфляции на европейском пространстве.
Призвав стороны конфликта на Украине к скорейшему выходу из сложившейся ситуации, Орбан сказал, что власти Венгрии будут работать на обеспечение безопасности жителей страны.
Это скажется в частности в том, что венгерская сторона не станет выполнять требований Брюсселя, которые бы противоречили политическим и экономическим интересами Будапешта. Хотя выходить из ЕС страна не намерена.