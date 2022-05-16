Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM В Ленинградской области могут отменить масочный режим, введённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса, однако последнее слово в этом вопросе остаётся за Роспотребнадзором, сообщили 16 мая в областной администрации изданию Peterburg2.ru.

В масках и перчатках Дарья Драй © ИА REGNUM

Официальное письмо было направлено на имя главного санитарного врача по региону Ольги Историк, которая и должна принять решение, можно ли вводить послабление в антиковидном режиме или еще не время.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению, в настоящий момент в стационарах Ленинградской области развернуто 250 коронавирусных коек, из которых свободна 71 койка (28,4%). За минувшие сутки в больницы поступило шесть заболевших (-7 к предыдущему дню) COVID-19, всего проходят лечение под постоянным наблюдением врачей 179 человек.

«На ИВЛ на койках COVID-19 находится шесть пациентов», — добавили в комздраве.

Отметим, что за прошедший день в регионе был выявлен 61 новый случай инфицирования (-4). Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 186 903 человека, из них выздоровели 182 593, в том числе 103 — за минувшие сутки. Умерло 3479 человек, еще одна ода смерть была зарегистрирована накануне днем.

Добавим, что в Петербурге также хотели отменить масочный режим, однако пока действующие ограничения продлены до середины июня.

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