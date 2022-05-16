Москва, 16 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Банк России установил на вторник, 17 мая, официальный курс доллара на уровне 63,445 рубля, курс евро — на уровне 65,817 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс валют

Таким образом, курс доллара понижен на 34 копейки, а курс евро повышен на две копейки по сравнению с текущими официальными курсами Центробанка.

На Московской бирже доллар на текущий момент торгуется на уровне 63,56 рубля, что на 98 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подешевел на 1 рубль 17 копеек — до 65,97 рубля.