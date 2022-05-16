Бишкек, , 18:14 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали советника первого вице-премьер-министра Киргизии по подозрению в получении взятки в размере $70 тысяч (более 4,4 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 16 мая.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, занимавший на тот момент пост начальника управления госветинспекции, получил незаконное вознаграждение от иностранного коммерсанта, которому пообещал решить вопрос о выдаче разрешения на вывоз ослов из Киргизии в Китай.

Отмечается, что своё обещание чиновник не сдержал, а деньги присвоил. Однако, в мае 2022 года он решил всё же вернуть иностранцу часть ранее полученной суммы. В результате его поймали с поличным в момент передачи денег и водворили в следственный изолятор.