Токио, 16 мая, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Японии может возобновиться эксплуатация атомных электростанций (АЭС) в целях снижения зависимости страны от российских энергоносителей, заявил 16 мая глава профильного подразделения корпорации Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като в интервью Financial Times.

IAEA Imagebank Авария на АЭС «Фукусима». Япония

По его словам, в будущем могут возникнуть сложности с импортом российских энергоносителей.

«В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырьё из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности», — заявил Акихито Като.

При этом он добавил, что на сегодняшний день атомную энергию многие стали рассматривать как стабильный источник энергии на собственной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах возобновления работы ядерных реакторов, остановленных после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.